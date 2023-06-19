أقل من 9 أيام تفصلنا على أول أيام عيد الأضحى المبارك، ونظرًا لرغبة الكثير من المواطنين في ذبح الأضاحي خلال أيام العيد، قررت محافظة القاهرة فتح جميع المجاز التابعة لها أمام جميع المواطنين الراغبين في إتمام عمليات ذبح الأضاحي مجانا، وحددت أماكن ذبح الأضاحي في مجازر محافظة القاهرة 2023.

وتحرص محافظة القاهرة، على التأكّد من سلامة وجودة اللحوم الخاضعة لعمليات الذبح من خلال بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، والمشرفين على إتمام عملية الذبح داخل جميع المجازر، لذا نرصد أماكن ذبح الاضاحي في مجازر محافظة القاهرة 2023.

أماكن ذبح الأضاحي في مجازر محافظة القاهرة 2023

- مجزر البساتين.

- مجزر جيركو.

- مجزر السلام.

- مجزر الممتاز.

- مجزر طرة.

- مجزر حلوان.

ومن المقرر أن تفتح جميع هذه المجازر أبوابها خلال العيد من 7 صباحًا وحتى 9 مساءً مجاناً، في إطار حرص محافظة القاهرة على تشجيع المواطنين على الذبح بالمجازر، وخضوع جميع الاضاحي للكشف البيطري قبل إتمام عمليات الذبح، من أجل التأكّد من سلامة اللحوم وخلوها من أي أمراض.

وتمّ رفع درجة الاستعداد في المحافظة، مع إلغاء اجازات العاملين بالمجازر، سواء الأطباء البيطريين أو معاونين أو عمال، كما قررت المحافظة حظر إقامة الشوادر لذبح الأضاحي في الشوارع، لعدم إعاقة حركة المرور، والمحافظة على البيئة.