محافظة القاهرة: إجمالي الطرق المرصوفة يبلغ طولها 768.1 كيلو متر

أكدت محافظة القاهرة أن إجمالي أطوال الطرق بالمحافظة نحو 778.3 كيلومتر وإجمالي الطرق المرصوفة 768.1 كيلومتر، وبذلك تكون نسبة الطرق المرصوفة من إجمالي الطرق 99% بالعاصمة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، منها أكبر نسبة من الطرق المرصوفة في المنطقة الغربية والشمالية والجنوبية بنسبة 100% لكل منها، وأقل نسبة من الطرق المرصوفة توجد في المنطقة الشرقية، وبلغت 98% من إجمالي الطرق بمحافظة القاهرة، وذلك وفق خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية بالأحياء.

طرق وسائل النقل

وفيما يتعلق بالطرق التي تخدم وسائل النقل وخطة الرصف وفق تقرير صادر لمحافظة القاهرة فهي تشمل، حي مصر الجديدة وأطوال الطرق المرصوفة 83.6 كيلومتر، وحي النزهة 51.8 كيلومتر، وشرق مدينة نصر 134.8 كيلومتر، وغرب مدينة نصر14.7 كيلومتر، والمطرية 33.5 كيلومتر، وعين شمس 37.7 كيلومتر، والسلام 1 إجمالي الطرق المرصوفة 29.7 كيلومتر، والسلام 2 إجمالي الطرق 11.3 كيلومتر، والمرج 13.9 كم وبذلك يصل إجمالي الطرق المرصوفة بأحياء المنطقة الشرقية 411 كيلومترا.

الطرق المرصوفة في المنطقة الغربية بالقاهرة

وفيما يتعلق بالطرق المرصوفة في المنطقة الغربية بالقاهرة تبلغ 124.6 كيلومتر، فهى تشمل غرب القاهرة 16.8 كيلومتر، وعابدين 15.4 كيلومتر، والأزبكية 10.4 كيلومتر، ووسط القاهرة 3.8، والموسكى 2.5، باب الشعرية 3.6 كيلومتر، الوايلى 42.8 كيلومتر، بولاق 12.5 ، منشأة ناصر 16.8 كيلومتر.

وفى المنطقة الجنوبية بالقاهرة ، إجمالي الطرق المرصوفة 146.6 كيلومتر فهي تضم، السيدة زينب 4.4 كيلومتر، المقطم 10.3 كيلومتر، مصر القديمة 19.4 كيلومتر، البساتين 6.8، دارالسلام 3.8 كيلومتر، المعادى 4 كيلومترات، طره 14.1 كيلومتر، المعصرة 25.8 كيلومتر، حلوان42.9 كيلومتر، التبين 15.2 كيلومتر، أما أحياء المنطقة الشمالية بالقاهرة تبلغ أطوال الطرق المرصوفة مؤخرا 76.7 كيلومتر منها شبر 8 كيلومترات، الساحل 8.3 كيلومتر، روض الفرج 6.2 كيلومتر، الزيتون 13.6 كيلومتر، الأميرية 7.8 كيلومتر، حدائق القبة 16.3 كيلومتر، الشرابية 15 كيلومترا، الزاوية الحمراء 1.5 كيلومتر.