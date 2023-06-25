«الداخلية» تواصل مبادرة «مأموري أقسام الشرطة» لدعم محدودي الدخل

تواصل وزارة الداخلية مبادرة «مأموري أقسام ومراكز الشرطة» على مستوى الجمهورية لدعم أهالينا من محدودى الدخل، تحت رعاية رئيس الجمهورية وفي إطار مبادرة «كلنا واحد» بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها كل الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لا سيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا، وفي إطار مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث تواصل وزارة الداخلية مبادرة «مأموري أقسام ومراكز الشرطة» لتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

توزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل

ووزعت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن الفيوم- الإسكندرية- كفرالشيخ- الإسماعيلية– البحرالأحمر- الأقصر- أسيوط- بنى سويف – جنوب سيناء، عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.