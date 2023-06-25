القبض على سيدة تتسول وبرفقتها طفلتها الصغيرة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من تعليق مدعوم بصور لسيدة وبرفقتها طفلة من حديثي الولادة يُشتبه في أن تكون مخطوفة بمنطقة الوراق بالجيزة.

بالفحص وباستهداف المنطقة محل الشكوى، أمكن التوصل للسيدة المذكورة، مقيمة بدائرة مركز شرطة الوراق، أثناء استجدائها المارة وبصحبتها طفلة تبلغ من العمر عامين، وتبين أنها ابنتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.