شراكة استراتيجية بين «ذهب مصر» و«إيجي كاش» لتطوير سوق المعادن الثمينة

تعاقدت المجموعة الاستثمارية «ذهب مصر» المتخصصة فى تجارة وتسويق سبائك الذهب والفضة واستخدام التكنولوجيا المالية فى السوق المحلى، مع «إيجي كاش» الشركة الرائدة في حلول التكنولوجيا المالية ونقل الأموال وحفظ المعادن الثمينة، التابعة للبنك المركزي المصري، في إطار دورها كأمين حفظ للمعادن الثمينة.

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي للمجموعة الاستثمارية ذهب مصر، إن هذه الشراكة تعكس التزام ذهب مصر بتعهداتها بتوفير فرص عادلة للجميع للاستثمار في الذهب الفعلي، من خلال وسائل وأدوات استثمارية تحقق الشمول المالي، حيث تهدف الشراكة مع إيجي كاش إلى حفظ الأصول الاستثمارية بطريقة آمنة، وخاضعة لرقابة الجهات الحكومية، مما يحقق جزءاً كبيراً من رؤية شركة ذهب مصر المستقبلية، ويبرز دورها كلاعب أساسي في استخدام التكنولوجيا المالية في السوق المحلي للمعادن الثمينة.

توفير مناخ استثماري عادل

وأضاف «كامل» أن تلك التكنولوجيا التي تعمل بدورها على توفير مناخ استثماري عادل، يتيح للمستثمرين ممارسة حقوقهم في البيع والشراء فى أي وقت و دون فرض أى قيود، ولتفادي المشكلات المزمنة التي يواجهها السوق في الفترات الأخيرة، والتي أضرت بمدخرات المواطنين في أوقات سابقة، إذ اتجه بعض التجار والشركات للاحتفاظ بالأصول الاستثمارية في الذهب، الخاصة بالمستثمرين، بدون تصريح أو رقابة ضامنة لهذه الممارسات، مما وضع مدخرات المستثمرين تحت أهواء و سيطرة تلك الشركات.

التحول الرقمي للاستثمار في المعادن الثمينة

وقال عمرو فؤاد، المدير العام لذهب مصر، إن الشركة ملتزمة بتقديم خدمات التكنولوجيا المالية المختصة بالتحول الرقمي للاستثمار في المعادن الثمينة لمساعدة الأفراد والمؤسسات في حماية أموالهم ومدخراتهم، وتحقيق الشمول المالي، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

كما أشار إلى أن هذا التعاقد يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الأسواق العالمية، مما يجعل الذهب خيارًا استثماريًا مثاليًا نظرًا لقدرته في الحفاظ على قيمته في أوقات الأزمات.

الطلب على الذهب

وأوضح «فؤاد» أن هناك نموًا ملحوظًا في الطلب على الذهب كأداة للادخار والاستثمار و تغير ملحوظ فى سلوك الأفراد في اقتناء الذهب، مما أدى إلى زيادة الطلب على السبائك الاستثمارية بشكل أكبر من المشغولات الذهبية في الفترة الأخيرة، وذلك بالاعتماد على تنوع الأوزان المختلفة التي تتفاوت وفقًا القدرات الشرائية واحتياج المستثمرين.

تحسين وتأمين عمليات الحفظ

من جانبه، قال اللواء جمال أبو إسماعيل، المدير العام لإيجي كاش، إن أهمية الابتكار والتطوير يعدان عنصرين أساسيين في تحقيق النجاح والاستدامة لقطاع الذهب، وأن إيجي كاش ملتزمة بتقديم حلول عصرية تسهم في تحسين وتأمين عمليات الحفظ.

كما شدد على أن هذا التوجه يأتي في إطار الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات واحتياجات المواطنين بفاعلية،

وأشار مدير إدارة التعاقدات بالشركة إلى أن «إيجي كاش» تلتزم بتطبيق كافة الاشتراطات والضوابط التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والخاصة بقيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن، ومن بينها توافر المتطلبات الفنية والتكنولوجية، واستخدام مقار آمنة وملائمة في حفظ المعادن الثمينة على أعلى مستوى، حيث تستخدم الشركة أحدث غرف عمليات المراقبة، والخزائن الخاصة بحفظ الذهب، وتوفر إجراءات حماية وتأمين عالية للمقرات.