«ذهب مصر»: 1.6% تراجعا في أسعار المعدن الأصفر بالبورصة العالمية خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.6% بالبورصة العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، في ظل ارتفاع الدولار وتزايد التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، غير أن تلميحات جيروم باول رئيس الفيدرالي مساء الجمعة باحتمالية وقف رفع أسعار الفائدة نتيجة معاناة القطاع المصرفي، حدت من خسائر المعدن الأصفر مع نهاية تداولات الأسبوع، وفقًا لقسم أبحاث السوق بشركة «ذهب مصر».

تراجع أسعار الذهب

وقال فادي كامل المدير التنفيذي لشركة «ذهب مصر» لتجارة الذهب، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 32 دولارًا بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ سجلت الأوقية مع بداية تعاملات الأسبوع نحو 2010 دولارات، ولامست مستوى 2020 دولارا، وتراجعت لمستوى 1950 دولارا، واختتمت التداولات مساء أمس الجمعة عند 1978 دولارا.

وأوضح كامل، في بيان، أن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 100 جنيه بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 تداولات اليوم عند 2.3 ألف جنيه، وارتفع إلى 2425 ألف جنيه، واختتمت تداولات اليوم عند 2.4 ألف جنيه.

أسعار الذهب

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 2743 جنيها، وجرام الذهب عيار 21 سجل 2.4 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 2.057 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 14 يتداول عند سعر 1.6 ألف جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 19.2 ألف جنيه.