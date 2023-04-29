«ذهب مصر» تدعو لإنشاء هيئة حكومية لضبط تسعير المعدن الأصفر

دعت شركة «ذهب مصر»، إحدى الشركات الرائدة في تجارة المعدن الأصفر في مصر، إلى إنشاء جهة حكومية لضبط أسعار الذهب، وتضع إطار لعملية التسعير في الأسواق المحلية، بهدف الحد من الارتفاعات الجزافية، وبما لا يضر بمصلحة التجار ومصالح المواطنين.

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر، إن أسعار الذهب بالسوق المحلي تشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث يدفع الطلب المتزايد إلى ارتفاع الأسعار، ومن ثم يخرج الذهب من كونه سلعة مسعرة وفقًا لعوامل محددة كالسعر العالمي وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي، إلي سلعة تخضع لأهواء العرض والطلب المحلي.

فجوة بين الأسعار المحلية والعالمية

وأضاف أن تعرض الأسواق إلى فجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي، ليس بدعة مصرية، إذ تتعرض أسواق كثيرة لهذه الظاهرة، ومؤخرًا أدى ارتفاع الطلب على الذهب في الأسواق الصينية بنسبة 12%، إلى وجود فرق بين السعر لعالمي والسعر المحلي، وحدث ذلك مرارًا في الأسواق التركية والإماراتية والكويتية.

واعتبر كامل أن غياب البيانات والمعلومات أحد أبرز مشاكل قطاع تجارة وصناعة الذهب، حيث لا تتوافر بيانات وإحصائيات حقيقية بالأسواق، ترصد حجم العمليات البيعية، وحجم تداول السوق، وحجم محلات الذهب، لافتاً إلى أن هناك سوق مواز غير رسمي، لا يمكن حصر حجم إنتاجه، وكل ما يقال أرقام تقديرية لا تمثل قوة السوق الحقيقية.

وطالب بضرورة إصدار الجهات المعنية ومن بينها مصلحة الدمغة والموازين وشعبتي الذهب والمجوهرات، بضرورة إصدار بيانات دورية عن حجم المتداول المستورد وحجم التصدير، للوقوف على حجم السوق الحقيقي، وتابع إن توسيع دائرة الشفافية للرأي العام، يمكن من خلاله السيطرة على السوق، وتنظيم وتحسين حركته.

تأثير البيانات السلببة للاقتصاد الأمريكي على الذهب

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بنسبة 0.3%، في ختام تداولات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، وظلت الأوقية تتحرك في نطاق ضيق بين 1980 و2000 دولار، وذلك بفعل عدة عوامل، من بينها البيانات السلببة للاقتصاد الأمريكي، وترقب الأسوق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي، وتحديد مصير أسعار الفائدة في بداية مايو المقبل، وفقًا لتقرير صادر عن قسم أبحاث السوق بشركة «ذهب مصر».

وأوضح التقرير أن أوقية الذهب بالبورصة العالمية ارتفعت بقيمة 6 دولارات، خلال تداولات الأسبوع، حيث بدأت تداولات الأسبوع عند 1.984 ألف دولار، ولامست مستوى 2000 دولار، واختتمت التداولات مساء أمس الجمعة، عند 1990 ألف دولار.

تحقيق ارتفاعات تتجاوز 250 جنيهاً

وأشار كامل إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تقترب من تحقيق ارتفاعات تتجاوز 250 جنيها خلال تعاملات الأسبوع التي ستنتهي مساء اليوم السبت، حيث تداول جرام الذهب عيار 21 في بداية الأسبوع عند 2430 جنيه، وارتفع إلى 2800 جنيه، وسجل 2650 جينهاً مع نهاية تداولات أمس الجمعة، وتترقب الأسواق المحلية اتجاه حركة الأسعار مع ختام تعاملات الأسبوع مساء اليوم، بعدما تراجعت لمستوى 2680 جنيهاً حتى الآن.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 3062 جنيهاً، وجرام الذهب عيار 21 يتداول عند 2680 جنيهاً، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر 2297 جنيهاً، وجرام الذهب عيار 14 يتداول عند سعر 1787 جنيهاً، بينما بلغ سعر أوقية الذهب نحو 95255 جنيهاً، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 21440 جنيهاً.