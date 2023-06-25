مجلس جامعة المنصورة الجديدة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني

اعتمد مجلس جامعة المنصورة الجديدة اليوم، في جلسته الثالثة والعشرين، برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس الجامعة، نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2023 لكل كليات الجامعة، وناقش مقترح التسجيل الفصل الصيفي 2023 لكل كليات الجامعة، مع متابعة ملفات المتقدمين لشغل الوظائف الأكاديمية والإدارية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتحديد موعد استكمال المقابلات، متابعة التكليفات حتى تاريخه، بحضور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية.

وأكد مجلس جامعة المنصورة الجديدة، في بيان صحفي، أنه ناقش المذكرة المقدمة من مدير إدارة شئون الطلاب بشأن التسجيل للفصل الدراسي الصيفي 2023-2024، والمذكرة المقدمة من - منسق مقرر اللغة الإنجليزية بالجامعة، بشأن اقتراح عقد اختبار مقرري اللغة الإنجليزية 1، 0 للطلاب الذين لم يجتازوا المقررين.

قواعد الرأفة لمقرري اللغة الإنجليزية بمجلس جامعة المنصورة الجديدة

وعرض المذكرة المقدمة من منسق مقرر اللغة الإنجليزية بالجامعة، بشأن قواعد الرأفة لمقرري اللغة الإنجليزية (1، 0)، المذكرة المقدمة من الدكتورة هاله المرصفاوي عميد كلية الطب بشأن المقاصات العلمية بالكلية

وناقش المجلس المذكرة المقدمة من الدكتور عبدالقادر مبارك، عميد كلية الأعمال، والدكتور إبراهيم معوض، عميد كلية علوم وهندسة الحاسب بشأن بحث سبل التعاون بين جامعة المنصورة الجديدة وجامعة سانت ماري بالولايات المتحدة الأمريكية.

نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

واعتمد رئيس المجلس إحصاءات نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ربيع 2022-2023 لكل كليات الجامعة، وناقش المجلس الاستعداد للدراسة في الكليات الجديدة بالجامعة في العام الجامعي 2023-2024، استكمال تشكيل لجان المقصات العلمية وآلية عمل شئون الطلاب مع لجان المقصات في كافة كليات الجامعة استعدادًا لاستقبال طلبة التحويلات من داخل وخارج مصر.

قرارات مجلس جامعة المنصورة الجديدة

واتخذ مجلس جامعة المنصورة الجديدة عدد من القرارات منها:

- الاشتراك في معرض إيديوجيت للتعليم للترويج للكليات الجديدة وبرامج الجامعة والإعداد للمعرض الدائم في الجامعة أثناء فترة قبول طلاب الدفعة الجديدة.

- اعتماد آلية ونماذج التقييم الخاصة بالتدريب الصيفي، التدريب الميداني للطلاب وذلك في ضوء لائحة كل كلية.

- اعتماد تقارير الأداء أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والهيئة المعاونة.

- اعتماد التقارير السنوية للكليات والإدارات المختلفة بالجامعة.

- تحديد موعد اختبار الطلاب غير المكتمل والإعداد لهذه الاختبارات.

- اعتماد حالات الطلاب ذوي الأعذار المرضية وإيقاف القيد عن الفصل الدراسي الثاني 2022-2023.

- تحديد الاحتياجات النهائية للكليات من مستلزمات التشغيل للعام الدراسي القادم 2023-2024، الأماكن الجديدة المقرر استلامها واستخدامها في الدراسة مع بداية العام الدراسي القادم 2023-2024

- آلية تكهين نماذج الأسئلة والامتحانات التي تم تنفيذها في سنوات سابقة لكل كليات الجامعة.

المصادقة علي موضوعات وقرارات الجلسة السابقة

وصادق المجلس على موضوعات وقرارات الجلسة الثانية والعشرين المنعقدة يوم الأحد بتاريخ 15 مايو 2023، وأحيط المجلس علما بتقرير عن منصة مصادر التعلم ماجروهيل، بنظام تعلم الطلاب، ونظام معلومات الطلاب، ونظام بنوك الأسئلة الإلكترونية Q Banks، ونظام التصحيح الإلكتروني، تقرير نظام الاختبارات الإلكترونية، والبنية التحتية التكنولوجية، والنشر العلمي بجامعة المنصورة الجديدة، واللائحة الموحدة لسنة التدريب الإجباري الامتياز للصيادلة، وكلف رئيس المجلس أمانة مجلس الجامعة بمتابعة التكليفات حتى تاريخه.