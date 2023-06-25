بالمزمار البلدي والزغاريد.. طلاب «بيطري كفر الشيخ» يحتفلون بتخرجهم

احتفل المئات من طلاب كلية الطب البيطري، بجامعة كفر الشيخ، بتخرجهم، واستعانوا بـ«الطبل البلدي والمزمار والزغاريد»، أمام مبني الكلية بمدينة كفر الشيخ، وسط فرحة غامرة للطلاب وإعجاب المارة من المواطنين بطريقة الاحتفال.

زغاريد ومزمار بلدي وسيارات مارة

بينما شهد الطريق المار من أمام جامعة كفر الشيخ، اصطفاف العديد من السيارات المارة بالطريق، وعدد كبير من المواطنين، لمشاهدة أجواء الاحتفالات للطلاب الذين أتموا شهادة التخرج لبكالوريوس الطب البيطري، كما أطلقت الطالبات الزغاريد فرحة بتخرجهن.

فرحه التخرج لا تصدق

بينما أعرب عدد كبير من الطلاب الذين تخرجوا اليوم من كلية الطب البيطري في جامعة كفر الشيخ، عن فرحتهم التي لا تصدق، مشيرين أنهم سيذهبون للمصايف لقضاء عطلة العيد، بعد فترة من التعب والمذاكرة آملين أن يكون القادم أفضل بالنسبة لمستقبلهم العملي خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن كلية الطب البيطري من أوائل الكليات التي تأسست في جامعة كفر الشيخ، ولها أهمية قصوى وكبيرة كون المحافظة من المحافظات الزراعية، والحيوانية، في المقام الأول.