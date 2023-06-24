جامعة كفر الشيخ تحقق مركزا متقدما في تصنيف «ليدن» الهولندي

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ظهور الجامعة ضمن أفضل ثلاثة عشر جامعة مصرية بتصنيف «ليدن» الهولندي العالمي للجامعات، حيث احتلت المرتبة 1380 عالميا، و39 أفريقيا، و13 محليا، بينما حققت في علوم الحياة على الأرض المرتبة الخامسة محليا و18 أفريقياً، وفي العلوم الفيزيائية والهندسية المرتبة 12 محليَا و31 أفريقيا، وفي العلوم الطبية والحيوية المرتبة 13 محليا و34 أفريقياً.

تنوع البحوث العلمية

وأكد «دسوقي»، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن ظهور الجامعة في التصنيفات العالمية المرموقة جاء بسبب تنوع البحوث العلمية في كل مجالات العلوم والحرص على النشر بالمجلات العالمية الكبرى والتعاون المؤسسى مع الجميع، كما جاء نتيجة لتنفيذ آليات وأهداف وضعتها الجامعة لتحسين معدل معايير التصنيف الدولي بها، طبقًا لمتطلبات جهات التصنيف العالمية، ودعم الجامعة لباحثيها.

تقدم المجالات البحثية

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن نجاح الجامعة في التواجد بمراكز متقدمة بكل التصنفيات العالمية جاء نتيجة جهود كبيرة وتخطيط تم الإعداد له، وتوفير كافة الاجواء المناسبة للنشر العلمي المميز في كافة المجلات العلمية ذات التأثير العالمي، فضلا عن إصدار مجلات علمية بالتعاون مع دور النشر العالمي لفتح مسارات جديدة لأعضاء هيئة التدريس للنشر العلمي الدولي.

ومن جانبه، أشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن تصنيف «ليدن» الهولندي للجامعات العالمية يعتمد على النشر العلمي العالمي المبوب في قاعدة بيانات (Clarivate) وجودة هذه البحوث والإشارة إليها والتعاون المؤسسي والدولي لانتاجها، كما يضع عددًا من المؤشرات الأكاديمية، وفقًا للمعايير الببليومترية التي تقيس حجم وعدد ومعامل التأثير للاقتباس للمنشورات العلمية للباحثين التابعين للجامعات، ونسب وأعداد الأبحاث المشتركة مع الجامعات الأخرى والمؤسسات الصناعية، والانضباط والحجم المؤسسي، والسمعة البحثية الدولية والإقليمية، والتعاون الدولي، والتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس والباحثين مع الجامعات الأخرى.