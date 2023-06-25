أحمد سعد يروج لأغنية الفلوس: وسع وسع (فيديو)

روَّج الفنان أحمد سعد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لأغنيته الجديدة الفلوس.

ونشر سعد جزءا من الأغنية، وعلق عليها قائلا: «وسع وسع للفلوس، استنوا أغنيتي الجديدة الفلوس».

أغنية اختياراتي من فيلم مستر إكس

وطرح مؤخرا أحمد سعد أغنية اختياراتي من فيلم مستر إكس وحققت نجاحا كبيرا وتقول كلمات الأغنية: «هو أنا مكتوب على وشي تعالي اجرحني وامشي طب أكلم مين يلحقني وأصرفها منين معلشي اختياراتي مدمرة حياتي حياتي مغناطيس لناس غريبة ليه.. والقلب شاف حاجات عجيبة ليه».

والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى.