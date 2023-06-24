بيشوي ينشر البهجة من جديد مع أحمد سعد: «ترجم أغنيته الجديدة» (فيديو)

نشر مترجم الإشارة بيشوي عماد، مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وهو يؤدي أغنية «اختياراتي»، للفنان أحمد سعد، وهي الأغنية الدعائية لفيلم مستر إكس، من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، إخراج أحمد عبد الوهاب.

مقطع الفيديو الذي نشره بيشوي عماد أعاد رسم البهجة على شفاه متابعيه، بعدما تألق في احتفالية «كتف في كتف»، بحضور الرئيس السيسي، عبر ترجمته لأغنية «إيه اليوم الحلو ده» للفنان أحمد سعد.

بيشوي: بدايتي كانت من البيت

وكان بيشوي، قد أدلى بتصريحات خاصة لقناة الحياة، بعد مشاركته الناجحة في احتفالية «كتف في كتف»، التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال إنه تعلم لغة الإشارة عندما كان في عمر 13 عامًا، مشيرًا إلى أن والديه وشقيقته من أصحاب الإعاقة السمعية، وهذا ما دفعه لتعلم تلك اللغة: «بدايتي كانت من البيت، والانطلاقة كانت من العمل الخيري، عشان كده مش هبطل العمل اللي كان سبب إني بدأت وحققت جزء من اللي بحلم به».