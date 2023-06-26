أسعار شقق مصيف العجمي في عيد الأضحى.. الأرخص بالإسكندرية

يعد مصيف العجمي أهم وأشهر شواطئ الإسكندرية ويحظى بإقبال كبير من المصطافين ورواد الشواطئ، لعدة أسباب أهمها أن رماله ناعمة جدًا، وتساعد على ممارسة لعب كرة القدم والطائرة، بالإضافة لكونه الأرخص على مستوى عروس البحر الأبيض المتوسط، وفي السطور التالية تقدم «الوطن» أسعار الشقق والشاليهات بالعجمي تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

مصيف العجمي الأرخص في الإسكندرية

مقارنة بشواطئ الإسكندرية يعتبر مصيف العجمي الأرخص بينها جميعًا، هذا ما أكده محمد أبو سمرة مدير مكتب عقارات بالبيطاش العجمي، مضيفًا أن البعض يعتبره بعيداً عن وسط الإسكندرية ولا يوجد به مزارات أو أماكن للتنزه سوى الشواطئ فقط، لذلك يعد الأرخص وتتراوح أسعار الشقق به ما بين 200 إلى 250 جنيها، بينما تتراوح أسعار الشاليهات ما بين 300 إلى 400 جنيه، ويوجد «فيلل» أيضًا لمن يرغب وتبدأ أسعارها من 2000 جنيه.

مصيف العجمي الأرخص

وقال الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في تصريحات لـ«الوطن» أن مصيف العجمى الأرخص فى الإسكندرية لتوافر عدد كبير من الشقق والشاليهات إلى جانب التجهيزات الموجودة على الشواطئ، ويوجد شواطئ مجانية وأخرى بأسعار تبدأ من 5 جنيهات و10 جنيهات، و15 جنيها، والشواطئ السياحية تذكرة الدخول فيها 25 جنيهًا.