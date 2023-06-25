«الداخلية»: الانتهاء من تهيئة أماكن استقبال بعثة الحج بصعيد عرفات 

تواصل وزارة الداخلية اهتمامتها ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ؛ تابعت بعثة الحج وصول الحافلات التي تقل ضيوف الرحمن إلى مخيماتهم بعرفات، واكتمال مخيمات حجاج القرعة وتزينت لاستقبال ما يقارب 11 ألف حاج من حجاج القرعة ويتم وضع اللمسات النهائية قبيل التصعيد.

وتفقد رئيس بعثة الحج المصرية، مخيمات حجاج القرعة بعرفات لمتابعة وتلبية كافة احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج.

الحصول على موقع متميز لحجاج القرعة بمشعر عرفات

كما نجحت بعثة القرعة في الحصول على موقع متميز لحجاج القرعة بمشعر عرفات، إضافة إلى قربها من جبل الرحمة ومسجد نمرة وموقف للحافلات ملاصق للمخيمات لتيسير عملية النفرة لمزدلفة وإلى مشعر منى.

متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة

ويأتي ذلك في ضوء حرص بعثة حج القرعة على بذل طاقاتها وإمكاناتها لتوفير شتى سُبل الراحة لضيوف الرحمن، وتهيئة احتياجاتهم حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بكل سهولة ويسر وخشوع، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.