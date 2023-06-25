محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة «نيسيسار» قبل طرحها الثلاثاء المقبل

روّج الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأغنيته الجديدة «نيسيسار»، والمقرر طرحها في موسم عيد الأضحى.

ونشر محمد رمضان، الأغنية وعلق عليها قائلا: «أنا ليكي ولا عمري هكون غير ليكي، أغنية نيسيسار.. وقفة عيد الأضحى على جميع المنصات ثقة في الله نجاح».

فيلم ع الزيرو

انتهى الفنان محمد رمضان اليوم من تصوير فيلم «ع الزيرو»، الذي يجمعه ولأول مرة بالفنانة نيللي كريم.

فيلم «ع الزيرو» تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل الشهير بـ«ماندو»، إنتاج جمال العدل، بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، شريف دسوقي، شريف سلامة، خالد الصاوي، الطفل منذر مهران.