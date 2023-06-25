انتهاء تصوير فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان

انتهى الفنان محمد رمضان اليوم من تصوير فيلم «ع الزيرو»، الذي يجمعه ولأول مرة بالفنانة نيللي كريم، وذلك حسب ما أعلن المخرج محمد العدل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ونشره صور من كواليس تصوير اليوم الأخير للفيلم الذي خرج من سباق المنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

وكتب المخرج محمد العدل، عبر حسابه بـ«فيس بوك»: «الحمد لله والشكر لله، فركش فيلم ع الزيرو، شكرًا لكل الكرو والكاست، تعبتكم معايا وشكرًا لأخويا أحمد العدل، دوره كبير قوي في الفيلم ده إنتاجيًا وعمل أغاني حلوة جدًا إن شاء الله تعجبكم».

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم «ع الزيرو» تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل الشهير بـ«ماندو»، إنتاج جمال العدل، بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، شريف دسوقي، شريف سلامة، خالد الصاوي، الطفل منذر مهران.

قصة فيلم ع الزيرو

تدور قصة فيلم «ع الزيرو» في إطار إنساني يجمع بين الأكشن والإثارة، من خلال شخصية DJ يعاني ابنه من مرض خطير، ويتورط في عدة أزمات تجعله واحدًا من الأثرياء وفي المقابل سيدفع الثمن غاليًا.