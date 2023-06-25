فيلم هارلي لـ محمد رمضان يحقق 6 آلاف جنيه في السينما خلال يوم واحد
كتب:
ضحى محمد
01:46 م | الأحد 25 يونيو 2023
محمد رمضان
استطاع الفنان محمد رمضان أن يحافظ على مكانته وسط الأفلام المنافسة بدور العرض، رغم قوتها.
وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أن فيلم هارلي حقق أمس بدور العرض 6 آلاف جنيه و665 جنيهًا، حيث أنه يزال يحافظ على مكانته بين الأفلام الأخرى، خاصة أنه سيتم طرح 3 أفلام جديدة بموسم عيد الأضحى.
أبطال فيلم هارلي
جمع المخرج محمد سمير بين عدد من الأبطال وهم، محمد رمضان، أبرزهم مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسني شتا، وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.
محمد رمضان ينهي تصوير فيلم ع الزيرو
وانتهى الفنان محمد رمضان من تصوير أحدث أعماله الفنية ع الزيرو، الذي كان من المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى، لعدم الانتهاء من التصوير، وأعلن بطل الفيلم محمد رمضان طرحه بعد عيد الأضحى بدور العرض.