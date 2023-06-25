السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل شخص في مشاجرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم «ف.ص.م بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل المجنى عليه «ا.م.ا» بدائرة قسم أول سوهاج.

ووصوله المجني عليه إلى المستشفى جثة هامدة

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من رئيس المباحث، يفيد بورود بلاغا بمقتل المجنى عليه ووصوله إلى المستشفى جثة هامدة بعد إصابته بطعنات في جسده.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة بينهما قام خلالها المتهم بالتعدي بالضرب على المجنى عليه بسكين وطعنه بها حتى فارق الحياة.

القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها المتقدم.