إلهام شاهين تزور المركز الثقافي القبطي

أعلنت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، زيارتها للمركز الثقافي القبطي الملحق بالكاتدرائية.

ونشرت إلهام شاهين مجموعة صور لها خلال الزيارة وعلقت عليها: «سعدت بزيارة المركز الثقافي القبطي الملحق بالكاتدرائية.. وتشرفت بمقابلة نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا.. الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي الذي بناه البابا شنودة، رحمة الله عليه.. هذا المركز يحتوي على أكبر مكتبة تحتوي على كتب مهمة جداً.. ومنها كتب عن الإسلام وتاريخ الإسلام .. البابا شنودة رمز للثقافة والفكر المتحضر والطيبة والعطاء والإنسانية.

وأضافت شاهين: «أيضًا الوطنية الحقيقية.. هو صاحب مقولة مصر وطن بيعيش جوانا مش إحنا بنعيش جواه.. كلمات مأثورة فيها معان عميقة.. تدعو للمحبة والإخاء وحب الوطن.. وسنحتفل قريبًا بمرور مائة عام على مولده.. كل عام وكل مسيحيي ومسلمي مصر طيبين وبخير.. وعلى المحبة متجمعين».