إلهام شاهين تهنئ ابنة شقيقتها بفوزها بجائزة أحسن ممثلة من مهرجان جربة بتونس

حرصت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، على تهنئة ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين بجائزة أحسن ممثلة من مهرجان جربة السينمائي الدولى بتونس.

إلهام شاهين: مبروك للفنانة الجميلة ونجمة المستقبل إلهام صفي الدين

وكتبت إلهام شاهين قائلة: «ألف مبروك حصول الفيلم المصري القصير صاحبتى على جائزة أحسن فيلم، وحصول بطلته على جائزة أحسن ممثلة من مهرجان جربة السينمائى الدولى بتونس، مبروك للفنانة الجميلة ونجمة المستقبل إلهام صفى الدين جائزة أحسن ممثلة للمرة الثانية عن فيلم صاحبتى للمخرجة الرائعة كوثر يونس».

وأضافت شاهين قائلة: «حصول الفيلم للمرة التالتة على جائزة أحسن فيلم .. بعد مشاركته فى مهرجان فينيسيا ومهرجان القاهرة ومهرجان الأفلام القصيرة ومهرجان جربة في تونس .. برافو .. بتشرفوا السينما المصرية في كل مهرجان تشاركوا فيه.. يا رب دايما.. أتمنى لكم كل التوفيق».