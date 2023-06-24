إلهام شاهين: الإخوان لا يعرفون معنى الوطنية ويكرهون الحياة

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها كانت من أول المواطنين الذين نزلوا للشارع بالتزامن مع دعوات ثورة 30 يونيو رغم أنها كانت تنتمي قبل الثورة لحزب الكنبة، ولكنها كانت تدلي بالعديد من التصريحات الإعلامية الجريئة ضد تنظيم الإخوان.

وأضافت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، أنها إذا عاد بها الزمن، ستقول نفس التصريحات ضد الإخوان، كما أن الشعب المصري نجح في فهم حقيقتهم وأنهم «مش بتوع ربنا».

إلهام شاهين: الإخوان لا يخافون على البلد

وتابعت: «الحقيقة أن الإخوان لا يخافون على البلد، كما أنهم ليسوا رجال دين أو وطن، ومرشد الإخوان السابق كان يقول: الوطن مجرد حفنة تراب».

وأوضحت شاهين، «أن الإخوان الإرهابيين لا يعرفون معنى الوطنية، كما أن مرسى الحكم كان مسجونا في قضية تجسس وتوليه الرئاسة أمر غير طبيعي».

وأشارت شاهين إلى أنه حال استمر الإخوان في الحكم كانوا «هيطلعوا روحنا»، موضحة أن الوضع كان سيتحول إلى أسوأ، مؤكدة أن الإخوان الإرهابيين يتسمون بالكذب ويكرهون الحياة.

وأكملت أنها تلقت العديد من التهديدات من تنظيم الإخوان الإرهابيين، وكان من بين هذه التهديدات، «جمعة الخلاص من إلهام شاهين»، وذهبوا إلى منزلها وتلفظوا بأبشع الألفاظ، ونشر صور مفبركة لها.

وأفادت إلهام شاهين بأن «الدين أخلاق»، وتنظيم الإخوان بعيد عن الأخلاق، كما أن إسلامهم غير الإسلام الذي تربينا عليه، مؤكدة أنها لجأت للقضاء من أجل أخذ حقها من هؤلاء الإرهابيين.

نجحت في إغلاق قناة إخوانية

وتابعت أنها نجحت في إغلاق قناة «الحافظ» الإخوانية لمدة 6 أشهر بحكم قضائي بسبب الخروج عن قيم المجتمع، وهي تعد سابقة غير مألوفة أن يتم إغلاق قناة بحكم قضائي.