إلهام شاهين: أحلم بتقديم جزء ثان من فيلم يا دنيا يا غرامي

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها لا تزال حتى الآن تحلم بتقديم جزء ثان من فيلمها الشهير «يا دنيا يا غرامي»، الذي قدمته في منتصف تسعينيات القرن الماضي مع المخرج مجدي أحمد علي، وليلى علوي وهالة صدقي.

وأوضحت شاهين، في تصريح لـ«الوطن»، أن حلم الجزء الثاني لا يزال في خططها مع موافقة من جميع البطلات، بموافقة من المخرج على أن يكون الجزء الثاني عن حياتهم بعد مرور 30 عامًا على أحداث الجزء الأول.

تكريم إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان جربة

وكانت الفنانة إلهام شاهين، كرمت مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان جربة للسينما العربية في تونس.

وهنأت ابنة شقيقتها على فوزها بجائزة فى المهرجان قائلة: «ألف مبروك حصول الفيلم المصري القصير صاحبتي على جائزة أحسن فيلم، وحصول بطلته على جائزة أحسن ممثلة من مهرجان جربة السينمائي الدولي بتونس، مبروك للفنانة الجميلة ونجمة المستقبل إلهام صفي الدين جائزة أحسن ممثلة للمرة الثانية عن فيلم صاحبتي للمخرجة الرائعة كوثر يونس».