محافظ أسيوط: تشكيل لجان لرصد وإزالة التعديات خلال عيد الأضحى

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة ومراجعة استعدادات وجاهزية كل القطاعات ومديريات الخدمات لعيد الأضحى المبارك والتنبيه على إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة لمتابعة كل الاستعدادات وتفعيل غرف العمليات بالقطاعات والمراكز والأحياء وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة فضلًا عن متابعة تشكيل لجان رصد التعديات على أراضي أملاك الدولة أو مخالفات البناء ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة القطاعات.

عيد الأضحى المبارك

تناول الاجتماع بحث استعدادات القطاعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وخطة كل قطاع خلال فترة أيام العيد للتأكد من الجاهزية والتأهب إلى الدرجة القصوى والجدية في العمل واليقظة التامة من خلال اللجان المشكلة للتعامل الفوري مع أي أحداث قد تطرأ والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين من خلال غرف العمليات بكل مركز من مراكز المحافظة بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.

المتابعة الميدانية

ووجه محافظ أسيوط خلال الاجتماع بتشكيل لجان بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومسؤولي الزراعة والمتابعة الميدانية للمرور اليومي لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء وكذا التعديات على أملاك الدولة وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما وجه مسؤولي الري بتكثيف المرور الميداني لمنع التعدي على مياه الري وحرم المجاري المائية وكذلك التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها.

قطاع التموين

كما تابع المحافظ خطط المديريات لاستقبال العيد ففي قطاع التموين ووجه بضرورة تكثيف الجهود لتوفير مختلف أنواع السلع الغذائية واللحوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز ومتابعة عمل المخابز البلدية طوال إجازة العيد وضبط الأسعار دون أي مغالاة من خلال التعاون والتنسيق بين أجهزة وجهات الدولة المعنية من أجل تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع خلال فترة العيد مع التوسع في فتح منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومواصلة تنظيم معارض السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وتطرق اللواء عصام سعد إلى خطة مديرية الطب البيطري، حيث جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مجازر المحافظة البالغ عددها 33 مجزرًا منها 3 مجازر نصف آلية جديدة تعمل بكامل طاقتها، و30 مجزرًا يدويًا تقدم خدماتها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفتحها طوال أيام العيد لذبح الأضاحي، مشددًا على تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات والشوادر وسيارات بيع اللحوم ومنافذ البيع المختلفة وفحص جميع الثلاجات بنطاق المحافظة للكشف على اللحوم المعروضة والتأكد من سلامة التخزين والحفظ ومطابقة المجمدات للمواصفات القياسية المصرية وذلك قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى المبارك للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن سواء الحية أو المبردة أو المجمدة للاستهلاك الآدمي .

أوضح المحافظ أنه جرى تشكيل غرفة إدارة الأزمات وعمليات مركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات وهي رقم 2135603/ 088 الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة 2135858/ 088 ورقم 2135727/ 088 أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم 01000623873 بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.