مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين نتيجة تصادم سيارة بشجرة في الإسماعيلية

لقي 3 أشخاص مصرعهم عصر اليوم السبت على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي وأصيب 3 آخرين بإصابات خطيرة نتيجة تصادم سيارة بشجرة.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تصادم سيارة أجرة بورسعيد تحمل لوحات معدنية رقم «ر هـ ر 829» بشجرة قرب منطقة كيلو 11 في اتجاه مدينة القنطرة غرب.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ5 سيارات إلى مكان الحادث لسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية إن قسم الطوارئ في مجمع الإسماعيلية الطبي استقبل 3 مصابين بينهم حالات خطيرة يجري التعامل معهم وإجراء الإشاعات والتحاليل اللازمة لهم تمهيدا لدخولهم غرف العمليات.

التحفظ على الجثامين

وبحسب المعاينة الأولية عن اختلال عجلة القيادة في يد السائق تسبب في اصطدامه بشجرة ضخمة على طريق الإسماعيلية بورسعيد مما تسبب في حالات الوفاة والمصابين، وحررت الشرطة محضر بالواقعة.

وقررت جهات التحقيق في الإسماعيلية، التحفظ على جثامين المتوفيين في الحادث ونقلهم إلى ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي لحين الانتهاء من التحقيقات وتسليم الجثامين إلى ذويها.

كما قررت انتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثامين والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث قبل التصريح بدفنها فيما فتحت النيابة تحقيق في الواقعة.