«صحة البحيرة»: تجهيز الأطقم الطبية المشاركة في مبادرة «100 يوم صحة»

أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه جرى إعادة تدريب فرق المبادرات الرئاسية بوحدات الدمج بعدد 235 وحدة على مستوى 16 إدارة صحية لتقديم كافة الخدمات الطبية طوال فترة المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة».

وذكر وكيل صحة البحيرة، أن اليوم جرى تدشين المبادرة من أمام مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان لتشمل جميع المحافظات.

المتابعة المستمرة والميدانية لفعاليات الحملة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لفعاليات الحملة بمختلف مواقع العمل، مشددة على تجهيز الأطقم الطبية المشاركة في الفرق الثابتة والمتحركة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خاصة خدمات المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة

وذكر وكيل صحة البحيرة أن هدف مبادرة «100 يوم صحة» التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية و الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية التي يمكن الحد من انتشارها عن طريق رفع الوعي المجتمعي.

الخدمات المقدمة في مبادرة 100 يوم صحة في البحيرة

كما يتم خلالها تقديم خدمات الكشف المبكر لمبادرات «دعم صحة المرأة، فحص وعلاج الأمراض المزمنة، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بمحافظات المرحلة الأولى وخدمات الإحالة للحالات المرضية المكتشفة و توجيه الحالات لتلقي العلاج المناسب بمراكز ومستشفيات الإحالة الخاصة بكل مبادرة».

ووجهت نائب محافظ البحيرة بتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة، والتنسيق التام بين جميع الإدارات المعنية ومع مؤسسات المجتمع المدني ورؤساء المراكز.

تقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة

كما شددت على تقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، تأتي استكمالا لجهود الدولة لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجا للتوعية والرعاية الصحية، وهو ما تسعى إليه المبادرة لتحقيق أهدافها المرجوة على الوجه الأكمل.