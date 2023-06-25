الثاني على الثانوية العامة بالكويت: «كان نفسي أشرف مصر في الخارج»

فرحة عارمة غمرت منازل المصريين في الكويت، بعد أن حصل 30 طالباً مصرياً علي المركز الأول بنسبة 100% في الثانوية العامة بالكويت، فيما حصل 19 طالباً مصرياً على نسبة 99.9%.

تواصلت «الوطن» مع الطالب المصري بمدرسة الجميل الأهلية الثانوية للبنين، عبدالرحمن مصطفى حلمي محمود حسن، بالقسم العلمي، والحاصل علي نتيجة 99.99% في الثانوية العامة بالكويت، ليتكلم عن هذه الإنجار الذي حصل عليه هو وعدد من أصدقائه المصريين في الكويت.

كل الشكر إلى والدي على دعمهم المتواصل

قال عبدالرحمن حسن: «أحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وهذا كله ليس بمجهودي، بل بفضل الله ورحمته، وأقدم خالص الشكر إلى أبي وأمي على دعمهما المتواصل المتفاني في تقديم كل سبل الراحة لي، وأقدم جزيل الشكر إلى وزارة التربية لدعمها، والقائمين على لجان اختبارات الثانوية، التي كانت غاية في الراحة».

وأضاف عبدالرحمن «بدأت الثانوية العامة بكل بساطه وبطريقة مستمرة وأتابع مع مدرسيني ومعمليني، وأذاكر كل شيء أولاً بأول، ولا أراكم علي أي دروس، وفي نفس الوقت كنت أسبق قبل درس وأحضر، بالإضافة إلى ذلك عدم إغفال الصلاة أو ممارسة الرياضة، وكذلك الجانب الأسري والاجتماعي، فينبغي أن نوازن بين المذاكرة والأمور الحياتية».

وتحدث عبدالرحمن أن «النتيجة بالنسبة لي كانت بين التوقع والمفاجأة، فإنني أؤمن جداً بأنني قدمت كل ما عندي، والنتيجة ما هي إلا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وستكون خيراً لي مهما كانت، ومن ناحية أهلي، فقد فرحوا جداً بهذه النتيجة المرضية».

المصريون بالخارج يبذلون ما بوسعهم لتظهر مصر في أعلى المراكز

واختتم عبدالرحمن قائلاً: «إن المصريين بالخارج يفعلون ما بوسعهم لتظهر مصر في أعلى المراكز، وإخوتي المصريين أثبتوا بجهودهم وتميزهم وسعيهم بأنهم يستحقون المراتب الأولى، وعلى الجميع الاستعانة بالله أولاً، ثم الأخذ بالأسباب، وفي الأخر لكل مجتهد نصيب، والله لا يضيع أجر المحسنين».