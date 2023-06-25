أوائل الثانوية العامة في الكويت 2023.. تفوق مصري «صور»

أعلن وزير التعليم الكويتي، الدكتور حمد العدواني، اليوم، عن اعتماد نتائج الثانوية العامة «الصف الثاني عشر» بالقسمين العلمي والأدبي، والتعليم الديني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وقد شارك في امتحانات نهاية العام 40242 طالبًا وطالبة، وظهر عدد كبير من المصريين في أوائل الثانوية العامة في الكويت 2023.

أوائل الثانوية العامة في الكويت 2023

وبحسب نتائج الثانوية العامة في الكويت 2023، حصل 30 طالبًا مصريًا على المركز الأول في القسم العلمي بنسبة 100%، وحصل 19 آخرين على نسبة 99.9%، وتم نشر هذه النتائج من قبل صحيفة «الرأي» الكويتية.

وأكدت الوزارة أن أوائل الثانوية العامة في الكويت 2023 حصل عليها 37 طالبًا وطالبة بنسبة 100% في نتائج الصف الثاني عشر بالقسم العلمي في الثانوية العامة لعام 2023.

وزير التعليم الكويتي يقدم أسمى آيات التهاني والتبريكات

ووجه وزير التعليم الكويتي، الدكتور حمد العدواني، بيانًا صحفيًا بعد إعلان نتائج الثانوية العامة، حيث قدّم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح، على نجاح الطلاب والطالبات في الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني، وإعلان النتائج التي تستحق التهنئة والإشادة.

وأعلنت وزارة التربية عن نسب النجاح العامة للصف الثاني عشر في الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2022-2023، وبلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 80.78%، في حين بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 81.62%، ونسبة النجاح في المعهد الديني بلغت 89.62%.