مدرسة بالدقهلية تكرم أوائل الشهادة الإعدادية: خطوة لتشجيع الطلاب

كشف محمد سطوح، مدير مدرسة حاتم موسى بمركز منية النصر بالدقهلية لـ«الوطن»عن تكريم المدرسة 86 طالبا وطالبة من أوائل الصفوف الإعدادية بها.

وأوضح «سطوح» أن الحفل أقيم لتكريم طلبة وطالبات الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي الأوائل بالمدرسة بهدف تشجعيهم: «دافع معنوي لخطوة قدام، يقدروا من خلالها أنهم ينجحوا ويستمروا في حصاد المراكز الأولى».

تكريم أوائل الصفوف الإعدادية بمدرسة بالدقهلية

وأضاف «سطوح» أنه في ختام الحفل جرى تكريم الفائزين بجوائز مادية وشهادات التقدير بداية من أوائل الصف الثالث الإعدادي بالمدرسة بمحافظة الدقهلية، والصف الأول والثاني الإعدادي بالمدرسة.

وأكد أن أولياء الأمور عبروا عن سعادة أبنائهم بعد حصولهم على التكريم وعودتهم للمنزل: «ولي أمر قالي أن بنته وضعت الشهادة قدام عينيها بعد ما رجعت، من شدة فرحتها قالت أنها قررت تطلع من الأوائل كل مرة».

الهدف من تكريم أوائل الصفوف بالمدرسة

وأوضح أن فكرة تكريم الأوائل بسيطة لكنها تحمل داعما نفسيا كبيرا لجميع الطلاب من أجل التقدم في حياتهم والحرص الدائم لحصولهم على المراكز الأولى سواء في المراحل التعليمية أو في حياتهم.