4 معلومات عن أغنية عمرو دياب الجديدة «خلص على قلبي» قبل طرحها

بعد فترة غياب دامت أكثر من ثلاثة أشهر، يعود الفنان عمرو دياب لإطلاق أغنية جديدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لكي يعيد على جمهوره في تلك المناسبة الدينية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، 4 معلومات عن أغنية عمرو دياب الجديدة:

- الأغنية من النوعية الدرامية ليعود بها بعد فترة من تقديم الأغنيات السريعة منها الحفلة.

- العمل من تأليف محمد البوغة وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

- جرى مكساج الأغنية لدى مهندس الصوت أمير محروس.

- سيتم إطلاق الأغنية يوم وقفة العيد.

وكانت آخر أغاني عمرو دياب أغنية "الحفلة" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد قماح، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية: "أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة إزاي ودقة طبلة ولعب الناي كله بيرقص وبيغني كله قايل للهم باي باي شوف السمرا دي عاملة إزاي ولا البيضا أنا مش فتاي أحلى بنات في الكون حواليا تقولش بقيت سلطان بروناي".

عرض تجربة عمرو دياب في البرازيل

يذكر أن النجم عمرو دياب كان محور حديث حلقة مهمة من برنامج غرفة الموسيقى بالإذاعة البرازيلية منذ أيام في سابقة هي الأولى من نوعها مع مطرب مصري وعربي.