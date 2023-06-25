موعد إجازة عيد الأضحى المبارك.. ونصائح مهمة بشأن تناول اللحوم

حدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، موضحا أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، حتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

الفئات التي تنطبق عليها إجازة عيد الأضحى المبارك

وبعد تحديد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حدد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، الفئات التي تنطبق عليها الإجازة وهي العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام.

وأشار القرار، إلى أن الإجازة تشمل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، مع استمرار أعمال الامتحانات، وفقا للمواعيد المقررة من السلطة المختصة.

التأثيرات المحتملة من تناول اللحوم الحمراء في عيد الأضحى

بالتزامن مع قرب إجازة عيد الأضحى المبارك، حدد قسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث، التأثيرات المحتملة من تناول اللحوم الحمراء، خلال فترة عيد الأضحى، موضحاً أنها يمكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية، مثل أمراض القلب التاجية والسرطان، وترتبط هذه المشكلات الصحية بشكل أساسي بوجود الأحماض الدهنية المشبعة بمستويات عالية في بعض قطع اللحوم الحمراء.

وأكد المعهد في تقرير صادر عنه، أنه خلال فترة العيد، يتم تناول اللحوم بأشكالها المختلفة، ويمكن التناول ما نشاء لكن بالقدر المعتدل، حيث أن أهم شيء الاعتدال في تناول أي شيء، ومن الضرورى الحفاظ على تناول الخضروات خلال هذه الفترة بجانب اللحوم.

وأكد أنه يوجد أيضا الأحشاء الداخلية مثل الكبد والطحال التي تعتبر مخزنا للسموم، لذا يجب مراعاة صحتها وسلامتها عند تناولها، حتى لا يتم نقل أي عدوى، حيث أن هذه الأطعمة تعتبر مصدر جيد جدا للحديد بالنسبة لمن يعانون من الأنيميا.

وشدد قسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث، على ضرورة الاعتدال في تناول الأطعمة، وأيضا عدم تجاهل تناول الماء والخضروات والفواكه، حتى يتم تسهيل عملية الهضم.