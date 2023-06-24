لو محتاج أوراق مهمة في إجازة عيد الأضحى.. اعرف خدمات بوابة مصر الرقمية

اقترب عيد الأضحي، ويحتاح البعص الحصول على الخدمات الحكومية وإنهاء الأوراق الهامة خلال إجازة العيد، وهو ما لم يتمكن المواطنون من إنجازها بسبب إجازة الموظفين، إلا أن الأمر بات أكثر سهولة مع بوابة مصر الرقيمة التي تتيح إنجاز الكثير من المهام والخدمات الحكومية من المنزل، دون عناء الذهاب إلى المصالح الحكومية، أو الارتباط بوقت محدد.

خدمات بوابة مصر الرقمية

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» الخدمات المقدمة للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية، والتي جاءت على النحو التالي:

تقدم بوابة مصر الرقمية خدمات مختلفة تسهل على المواطنين وتوفر الوقت والمجهود، في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي وإنجاز مختلف الخدمات إلكترونيا.

خدمات التموين

تشمل خدمات التموين على بوابة مصر الرقمية الأتي:

- تفعيل بطاقة تموين

- إصدار بدل تالف

- إصدار بطاقة تموين جديدة

- نقل البطاقة من محافظة لأخرى

- الفصل الاجتماعي وضم أفراد أسرتي

- الاستعلام عن صرف التموين

- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا

- إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز

- إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

خدمات المرور

- التظلم على مخالفات رخص السيارات

- سداد المخالفات الخاصة بالمرور

- تجديد رخصة السيارة

- استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة السيارة

- تحرير توكيل سيارة

- استعلام مخالفات رخصة السيارة

- سداد مخالفات سيارة لمالك آخر

- توثيق عقد بيع دراجة نارية

- توكيل بيع دراجة نارية.

خدمات الشهر العقاري

- استخراج صورة من عقد مشهر

- استخراج صورة من نشور مالي أو منشور فني

- استخراج شهادة تصرفات عقارية أو ترجمة عقد مشهر.

خدمات الإسكان الاجتماعي

- إنشاء طلب دعم لوحدة سكنية

- تعديل طلب الدعم

- حساب دعم الحكومة للوحدة السكنية.

خدمات السجل التجاري

- طلب مستخرج سجل تجاري

- استعلام عن سجل تجاري

- طلب تجديد سجل تجاري

- الاستعلام عن المكاتب وغيرها.

خدمات الأحوال المدنية

- بدل تالف أو فاقد لبطاقة الرقم القومي.

إصدار شهادة ميلاد أو وفاة مميكنة.

إصدار قسيمة زواج أو طلاق مميكنة.

إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة.