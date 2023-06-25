عاجل .. حقيقة تأجيل تموين شهر يوليو بسبب إجازة عيد الأضحى

ينتظر نحو 23 مليون مستحق للدعم صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2023، والمقرر صرفه بعد إجازة عيد الأضحى والتي تبدأ اعتبارا من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023، وسط تخوفات من تأجيل صرفه بسبب إجازة العيد.

موعد صرف المستحقات التموينية

وزارة التموين أكدت أن موعد صرف تموين شهر يوليو يكون يوم السبت 1 يوليو، وهو رابع أيام عيد الأضحى، والذي يبدأ يوم الأربعاء 28 يونيو الجاري، ووفقا لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإنّ صرف التموين الشهري يكون على مدار أيام الشهر منذ بداية الشهر وحتى آخر يوم فيه.

منظومة الدعم التمويني

ويستحق صرف التموين 23 مليون بطاقة تموين مدرجة على سيستم منظومة الدعم التمويني ومقيدا عليها 71 مليون مواطن يصرفون الخبز يوميا بواقع 5 أرغفة يوميا من العيش البلدي، بينهم 64 مليون مواطن يصرفون السلع التموينية شهريا بواقع 50 جنيها شهريا للفرد.

وتحدد وزارة التموين مواعيد فتح منافذ بقالي التموين البالغ عددهم 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، إذ تفتح منافذ البقالين أبوابها من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء يوميا على مدار 12 ساعة.