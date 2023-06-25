بعد رحيله.. صور نادرة للمخرج جميل المغازي

حصلت «الوطن» على مجموعة من الصور النادرة للمخرج الكبير جميل المغازي، الذي رحل عن عالمنا، أمس السبت، عن عُمر ناهز الـ84 عاماً، داخل أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صراع مع المرض.

صور نادرة للمخرج الكبير جميل المغازي

الصور النادرة للمخرج الراحل جميل المغازي، بعضها التُقطت له مع زوجته الراحلة، وأخرى مع الإذاعية إيناس جوهر، والفنان الراحل سيد زيان، والفنان محمود قابيل والفنان محمود عزب، والشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، والفنان الراحل محمد أبو العينين، والفنان الكبير محمد صبحي، ومعظمها كانت خلال جلسات عمل.

تشييع جنازة جميل المغازي

وشُيعت جنازة المخرج جميل المغازي، اليوم الأحد، بعد صلاة الظهر، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث واري الثري بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات.

نقيب المهن التمثيلية يُشارك في الجنازة

وشارك في الجنازة أبناء المخرج الراحل جميل المغازي وعدد من أصدقاء وزملاء وأقارب المخرج الراحل وبعض أهالي مدينة بيلا بكفر الشيخ مسقط رأسه، كما حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على أن يكون أول الحضور إلى الجنازة، والإعلامية بوسي شلبي.

أسرة «المغازي» تتلقي العزاء غداً الاثنين بدار مناسبات مسجد الشرطة

ومن المقرر، أنّ تستقبل أسرة «المغازي» العزاء مساء غداً الاثنين بدار مناسبات مسجد الشرطة في الشيخ زايد بقاعة الوهاب.

مَن هو جميل المغازي؟

والمخرج جميل المغازي، وُلد بمدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ عام 1939، ويُعد واحدًا من أبرز المُخرجين الذين يملكون أرشيفا فنيًا ضخمًا، وأعد تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العمالقة، وشاركت معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية آمال بركة، وتعدت مدة الحلقات 500 ساعة.