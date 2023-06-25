تفاصيل آخر مكالمة لـ جميل المغازي مع أصدقائه في بيلا بكفر الشيخ: كانت من شهر

أصدقاء جميل المغازي في مسقط رأسه بكفر الشيخ: رفض جنسية أجنبية اعتزازا بوطنه

حالة من الحُزن يعيشها أهالي مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد وفاة ابن مدينتهم المخرج الكبير جميل المغازي، والذي رحل عن عالمنا صباح أمس السبت، عن عُمر ناهز 84 عاما.

وحرص الكثير من زملاء وأصدقاء الطفولة للمخرج الراحل جميل المغازي في مدينة بيلا على رثاءه بكلمات مؤثرة، داعين الله أنّ يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

«العشري»: آخر مكالمة بيننا كانت منذ أكثر من شهر

«توفي أعز وأخلص وأحب الناس، الأخ الكبير والصديق العزيز الفنان المخرج الكبير جميل المغازي ابن بيلا»، هكذا نعى سامح العشري، صديق المخرج الراحل جميل المغازي، مؤكدا لـ«الوطن»، أنّ آخر مكالمة بينهما كانت منذ أكثر من شهر: «أتاني صوته ضعيفا ويكاد يهمس، وكنت أتمنى أن أسمع منه أحلى كلمة كان دائما يقولها لي: إنت مش صاحبي أبوك هو اللي صاحبي، فلقد كان يُحب والدي جدا».

وقال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، صديق المخرج الراحل جميل المغازي، وأحد أبناء مدينة بيلا، أنّ المخرج الكبير جميل المغازي كان فناناً ذكياً، وحكاءً بارعاً، ومثقفاً، وله رؤية في الأشياء والأماكن والأشخاص، «كان سبتمبر شهراً متميزاً في علاقتنا لأن فيه تنضج ثمار البلح وكان من عشاقه، وكنت أسعد بصحبته وصحبة المرحومة زوجته دوماً وابنه فؤاد في مزرعتنا المتواضعة، له معي ذكريات الصداقة الجميلة والقرابة الحقيقية»، متقدماً بخالص العزاء إلى أولاده جميل وفؤاد وهشام.

«يوسف»: كان يقوم بمساعدة الفقراء والمحتاجين

وأوضح محمد يوسف، أحد أصدقاء المخرج الراحل جميل المغازي، أنّه جمعته مع الراحل صداقة قائمة على الحُب والود والإخلاص، مشيراً إلى أنه كان يتردد عليهم في الأعياد والمناسبات ووقت الإجازات، ويقوم بمساعدة الفقراء والمحتاجين، واستكمل حديثه: «كان بيعشق بيلا وقالي مرة إنهم في ألمانيا عرضوا عليه الجنسية ورفض لأنه كان بيعتز بجنسيته المصرية، وكان أخويا الكبير وصاحب وحبيب الناس كلها».

وأضاف محمد عبد الغفار البرعي، أحد أبناء مدينة بيلا، إنّ المخرج الراحل كان يتميز بروحه الجميلة، وسيرته الطيبة، ويقوم بمساعدة الفقراء والمحتاجين، مستطرداً: «كان راعياً للأيتام بمجمع البرعي الخيري للأيتام بمدينة بيلا.. وأسأل الله أن يفسح له في قبره وأنّ يكرم نزله يارب العالمين».

محافظ كفر الشيخ ينعى المخرج الراحل جميل المغازي

وفي سياق متصل، نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحُزن والأسى المخرج الكبير جميل المغازي، ابن مدينة بيلا، والذي رحل عن عالمنا أمس.

ووجّه المحافظ ونائبه العزاء لأسرة الفقيد الراحل، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

جنازة جميل المغازي

ومن المقرر أنّ تُشيع جنازة «المغازي» ظهر اليوم الأحد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث يوارى جثمانه الثرى بمقابر مدينة السادس من أكتوبر طريق الواحات، على أنّ تستقبل الأسرة العزاء مساء الاثنين المقبل بدار مناسبات مسجد الشرطة في الشيخ زايد بقاعة الوهاب.

أقارب المخرج جميل المغازي يتوجهون إلى القاهرة

وتوجه عدد كبير من أهالي مدينة بيلا من أصدقاء وزملاء وأقارب المخرج الراحل إلى القاهرة، للمشاركة في تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، كما تعتزم أسرة المخرج المغازي إقامة عزاء له في مسقط رأسه بمدينة بيلا، ولم يُعلن عن تفاصيله حتى الآن.

من هو جميل المغازي؟

ولد المخرج جميل المغازي بمدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ عام 1939، ويعد واحدًا من أبرز المُخرجين الذين يملكون أرشيفا فنيًا ضخمًا، وأعد تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العمالقة، وشاركت معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية آمال بركة، وتعدت مدة الحلقات 500 ساعة.