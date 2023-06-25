تشييع جنازة المخرج جميل المغازي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم

توجه عدد كبير من أهالي مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ إلى القاهرة للمشاركة في تشييع جنازة المخرج الراحل جميل المغازي، أحد أبناء بيلا.

وحرص أصدقاء وزملاء وأقارب المخرج الراحل على المشاركة في تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، وإلقاء نظرة الوداع عليه، حيث استقلوا ميكروباصات وسيارات خاصة للوصول إلى القاهرة.

أقارب المخرج جميل المغازي يتوجهون إلى القاهرة

ومن جانبه، أكد فؤاد السعيد، نجل شقيقة المخرج الراحل جميل المغازي، المُقيم في مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ عددا كبيرا من أصدقاء وزملاء وأقارب المخرج الراحل توجهوا صباح اليوم من مسقط رأسه بمدينة بيلا إلى القاهرة، للمشاركة في تشييع الجثمان، والوداع الأخير.

وأشار السعيد، إلى أنّ أبناء عمومة وأقارب المخرج جميل المغازي في مدينة بيلا يعتزمون إقامة عزاء له في مسقط رأسه لم يُعلن عن تفاصيله حتي الآن.

وفاة جميل المغازي

وتوفي صباح أمس السبت، المخرج الكبير جميل المغازي، عن عُمر ناهز الـ84 عاماً، داخل أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر، أنّ تشييع جنازة «المغازي» ظهر اليوم الأحد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث يواري الثرى بمقابر مدينة السادس من أكتوبر طريق الواحات، على أنّ تستقبل الأسرة العزاء مساء الإثنين المقبل بدار مناسبات مسجد الشرطة في الشيخ زايد قاعة الوهاب.

مَن هو جميل المغازي؟

والمخرج جميل المغازي، وُلد بمدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ عام 1939، ويعد واحدًا من أبرز المُخرجين الذين يملكون أرشيفا فنيًا ضخمًا، وأعد تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العمالقة، وشاركت معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية آمال بركة، وتعدت مدة الحلقات 500 ساعة.