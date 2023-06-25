بأسطول سيارات وغرف طوارئ.. «الإسعاف» تعلن خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى

أعلن الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة إلاسعاف، تفعيل خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر الدفع بعدد 2229 سيارة إسعاف مجهزة كوحدة رعاية مركزة تغطي أرجاء الجمهورية.

وتضمنت الخطة تخصيص عدد 412 سيارة إسعاف لتأمين المصلين أثناء أداء شعائر صلاة العيد بالمساجد والساحات الكبرى، وكذلك تخصيص عدد 339 سيارة إسعاف لتأمين رواد الحدائق والمتنزهات العامة.

الدفع بعدد 1088 سيارة إسعاف

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور عمرو رشيد أن خطة التأمين تشمل الدفع بعدد 1088 سيارة إسعاف لتأمين ما يقارب من 15800 كيلو متر من الطرق السريعة والصحراوية والتي من المرجح أن تشهد حركة تنقل كثيفة.

وتابع: أن خطة التأمين اتسعت لتشمل تكثيف التغطية الإسعافية للشريط الساحلي لمحافظتي مطروح والاسكندرية بداية من تأمين الطرق والروافد الرئيسية المؤدية لها من كافة المحافظات وصولاً إلى تكثيف التغطية داخل شواطئ ومتنزهات تلك المدن وذلك في ظل التوقعات بزيادة أعداد الزائرين والمصطافين لها في هذا الوقت من العام.

وأكد تأمين المجرى الملاحي لنهر النيل بعدد 10 لنشات إسعافية، وذلك بالأماكن التي تنظم رحلات نيلية وكذلك لتأمين سكان الجزر التي تقع بالمجرى الملاحي لنهر النيل.

أسطول سيارات الإسعاف

وقد اشتملت خطة التأمين على مراجعة كفاءة عمل شبكات اللاسلكي والاتصالات ما بين أسطول سيارات الإسعاف وغرف القيادة والتحكم المركزية بالمحافظات، وكذلك مراجعة عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة واتساق عملها مع كافة الأجهزة المعنية.

كما تم مراجعة توافر مخزون استراتيجي من كافة المستلزمات الطبية والإسعافية لتعويض أي نواقص تلزم أسطول سيارات الإسعاف، وكذلك تم العمل على مراجعة كفاءة عمل الأجهزة الطبية وملائمتها للعمل.

وفي ذات السياق أوضح تفعيل غرفة الأزمات والطوارئ بهيئة الإسعاف والتي يرأسها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والتي تعمل على رصد ومتابعة كافة التطورات بشكل لحظي، كما تتولى التنسيق مع كافة قطاعات وزارة الصحة والسكان والأجهزة المعنية للتيسير على المواطنين لضمان تمتعهم بأقصى درجات الرعاية والسلامة.