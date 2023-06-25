تسيير 300 رحلة داخلية إلى مدن الجذب السياحي المصرية خلال إجازة عيد الأضحى

أنهت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، استعداداتها لإجازة عيد الأضحى المبارك، تزامناً مع فترة الإجازات الصيفية، وذلك من خلال تكثيف رحلاتها إلى المطارات السياحية الداخلية لتلبية الزيادة التى تشهدها حركة السفر خلال هذه الفترة لنقل المصريين والسائحين الراغبين في قضاء الأعياد في مناطق الجذب السياحية المصرية، وذلك في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، نحو الاستمرار في دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية للاستمتاع بمعالم مصر السياحية وزيارة مقاصدها الأثرية.

تسيير الشركة 78 رحلة

وأعلنت مصر للطيران، أنه من المخطط أن تسير الشركة 78 رحلة إلى شرم الشيخ و82 رحلة إلى الغردقة و66 رحلة إلى الأقصر و74 رحلة إلى أسوان ليبلغ إجمالي عدد الرحلات 300 رحلة خلال الفترة من 26 يونيو إلى 8 يوليو المقبل.