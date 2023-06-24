جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من مخدر الآيس مع راكبة بولندية

أحبط رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أحمد السيد النجار تحت إشراف الدكتور أحمد حسين المدير العام لجمارك فروع جنوب سيناء، محاولة تهريب كمية من بودرة يشتبه أن تكون مخدر الآيس بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بولندا على رحلة طائرة خطوط SkyUp اشتبه سلام لطفي شاهين مأمور اللجنة الجمركية في راكب وراكبة أثناء محاولتهما الخروج من صالة الوصول حيث تبين من مراجعة جوازات السفر أن جنسيتهما أوكرانية وقادمين من بولندا وتلاحظ ارتباك الراكبان وترددهما في الإجابة على الأسئلة المتبعة .

وتمّ تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة (X-RAY) بمعرفة ضياء الدين محمد مأمور الفحص فأفاد بوجود كثافات معتمة في الحقائب.

قاع حقائب خشبي زائف للحقائب يكشف سر تهريب مخدر الآيس

وبتفتيش حقائب الراكبة تم اكتشاف وجود قاع حقائب خشبي زائف للحقائب وبداخلها وجود لفافات كبيرة الحجم بطول الحقائب تحت القاع الخشبي ملفوفة باللاصق العاكس، وبها 24 كيلوجراما من مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون مخدر الآيس، وتم تحريز المضبوطات بحضور أحمد أحمد شبل رئيس قسم الأمن الجمركي وأمير عبدالعظيم عزب مباشر مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي جنوب سيناء.

قرر أحمد السيد النجار مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط لرقمي 3 و4 لسنة 2023 بعد العرض على الدكتور أحمد حسين مدير عام الإدارة لجمارك فروع جنوب سيناء الذى قرر عرض الركاب المضبوطات على النيابة العامة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والمستشار سلمي سالم سلمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.