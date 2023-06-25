إمام مسجد الحسين لـ«قناة الناس»: لا يوجد في الإسلام «خناقة العيد» (فيديو)

قال الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام مسجد سيدنا الحسين، إنه لا يوجد في الإسلام شيء اسمه «خناقة العيد»، موضحاً أنَّ الفرحة في الاحتفال بالعيد ممكنة ومرتبطة بأبسط الأشياء مثل اجتماع الأسرة واللقاء وصلة الرحم والمودة.

عبدالسلام: العيد رحمة وألفة وصلة رحم

وأضاف «عبد السلام» خلال استضافته ببرنامج «البيت» على شاشة «قناة الناس»، أنَّه «معندناش خناقات العيد بفضل الله – عز وجل – ومتفاهمين ولا بد كل شيء يوضع في نطاقه الصحيح ويتم ترتيب الأمور على هذا الأساس بالاتفاق بين الزوج والزوجة والأولاد، إنما العيد عندنا رحمة وألفة وصلة رحم وتصالح وتسامح ولقاء للوصول إلى نقطة سواء».

العيد في الدين يعني رحمة وألفة وتسامح

وتابع إمام مسجد سيدنا الحسين، «لا يوجد في الإسلام خناقة العيد لأن العيد في الدين يعني رحمة وألفة وتسامح وبهجة وسرور، ويجب أن نصل في النهاية للقاء وتفهم لاحتياجات وطلبات الغير، ومراسم الاحتفال في العيد تأخذ شكل العادات التي توارثناها من الآباء والأجداد فصارت تقليدًا، لكن الحقيقة أنَّ الإحساس بالفرحة والشعور بالعيد مرتبطة بأشياء بسيطة».

وأوضح «عبد السلام»، لماذا قد تمتلك كل شيء ولا تفرح بالعيد، بقوله «ممكن حد يمتلك كل حاجة لكنه من جواه مش عايز يفرح ويتبسط وعايز ينكد، وممكن حد بأبسط الأشياء يفرح لأنهم أسرة بسيطة عايزة تفرح بالعيد وعايزين اللمة وبتحصل الفرحة والانبساط».