لماذا لم تعد فرحة العيد مثل زمان؟.. استشارية أسرية توضح لـ«قناة الناس»

قالت الدكتورة سمر كشك، استشاري الإرشاد النفسي والأسري، إنه يجب استغلال إجازة العيد في لم شمل الأسرة، ونرجع الترابط، ونكتشف أبناءنا، ونجتمع كلنا يوم العيد على السفر، بالملابس الجديدة، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيعمل على الألفة والقرب بين جميع أفراد الأسرة.

كشك: زمان كنا بنفرح بأقل حاجة

وأضافت «كشك» خلال استضافتها ببرنامج «البيت» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الناس الآن تشكو أنه لا يوجد إحساس بالعيد، قائلةً «ولادنا كل واحد في مكان، واللبس لازم براند، عكس زمان اللى كنا نفرح بأقل حاجة، وكنا لا ننام فرحا بلبس العيد البسيط، دلوقتى الأولاد بيناموا يوم العيد حتى العصر».

التجمع على سفرة الإفطار أول أيام العيد أبرز أسباب الفرحة

وتابعت استشارى الإرشاد النفسى والأسري، «ليه الأولاد لا يتجمعوا صباحاً على سفرة الإفطار أول يوم العيد، ونتجمع ونتكلم مع بعض، وبعد كده اللى عاوز يدخل ينام، واللى عاوز يعمل حاجة يعملها، لازم نحس بفرحة العيد بلاش كل حاجة فى حياتنا أصبحت فلوس فقط، عشان كده مش بنحس بالعيد».