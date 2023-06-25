«عبدالغفار» يعلن أماكن وجود مبادرة 100 يوم صحة على مستوى الجمهورية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، أطلقا مبادرة جديدة وهي «100 يوم صحة» لكل المواطنين على مستوى محافظات مصر، لافتا في تصريحات خاصة للوطن إلى أن المبادرة انطلقت من العاصمة الإدارية الجديدة بالتزامن مع انتقال معظم الوزرات للعمل من العاصمة.

أماكن عمل مبادرة 100 مليون صحة للمصريين

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة 100 يوم صحة تنطلق داخل الوحدات الصحية والمولات والشوارع والمستشفيات ومن خلال العيادات المتنقلة والقوافل الطبية.

وأضاف عبدالغفار، أن المبادرة ستقدم الخدمات الصحية التي تقدمها مبادرة 100 مليون صحة التي تشمل الكشف على الأمراض السارية وغير السارية على مدار 100 يوم، وتشمل فيروس سي والضغط والسكر والسمنة، كل هذه الخدمات مجانا لا يتحمل المواطن أي أعباء مالية خلال رحلة العلاج والكشف.

الخط الساخن لمبادرة 100 يوم صحة لكل المصريين

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة عملت على تدشين خطوط ساخنة يمكن التواصل من خلالها لاستقبال التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين بشأن مبادرة 100 يوم صحة لكل المصريين، لافتا إلى تدريب العاملين على الخطوط الساخنة على الرد على الأسئلة المتعلقة بالمبادرة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين دون وجود أي عائق لهم والخطوط الساخنة هي 15300 و15335.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان عن أن الحملة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى حرصه على نجاح المبادرة والوصول لجميع المواطنين وإجراء المسح الطبي لهم بشكل صحيح وسليم؛ حرصا منه على صحة وسلامة المواطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، لافتا إلى أن الحملة تحت شعار «انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر».