وكيل «شباب كفر الشيخ» يشهد فعاليات المشروع القومي للمراكز الرياضية

شهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات المشروع القومي للمراكز الرياضية لأبناء القرى الأكثر احتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتُنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وتستمر حتى 15 النشء والشباب بمركز شباب شنو، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تمكين أبناء القرى من الخدمات الرياضية

وأكد «محروس»، أنّ مراكز التنمية الرياضية بالقرى التى لا تتوافر بها خدمات رياضية تهدف إلى تمكين أبناء القرى من الخدمات الرياضية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال مراكز الشباب الأقرب لممارسة بعض الألعاب الرياضية بمركز شباب شنو، لافتاً أنّ المشروع يُقدم بعض الألعاب الجماعية مثل «كرة القدم الخماسي، والكرة الطائرة»، وبعض الألعاب الفردية مثل «الكاراتيه»، وغيرها من الألعاب الشعبية الهادفة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة، ورفع مستوى اللياقة البدنية.

فعاليات المشروع القومي للمراكز الرياضية

وتُقام فعاليات المشروع القومي للمراكز الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، وبإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، ومحمد سليمان، وأحمد لطفي، وأحمد الحايس، منسقي المشروع بالمديرية.