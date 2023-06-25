تامر عاشور يطرح أغنية اصحي للكلام (فيديو)

أعلن الفنان تامر عاشور، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرح أغنيته الجديدة «اصحي للكلام» على اليوتيوب.

ونشر تامر عاشور، الأغنية وعلق عليها: «دلوقتي تقدروا تسمعوا أغنية اصحى للكلام على القناه الرسمية لليوتيوب وجميع المنصات».

أغنية «اصحى للكلام»، من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور.

أغنية بحبك وخايف

وحقق تامر عاشور مؤخرا، نجاحا كبيرا بأغنية «بحبك وخايف»، وذلك عقب طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات محمد الشافعي، وتكوين إسلام رفعت، الإنتاج الموسيقي صالح ياسر.