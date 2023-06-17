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تامر عاشور يطرح أغنية «اصحى للكلام» قريبا عبر موقع يوتيوب

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:00 م | السبت 17 يونيو 2023
تامر عاشور

تامر عاشور

يستعد الفنان تامر عاشور لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك حسبما أعلن منذ يومين في تصريحات تليفزيونية.

وجاءت أغنية تامر عاشور الجديدة تحت عنوان «اصحى للكلام»، من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور.

نجاح تامر عاشور بحفل الكويت

وكان تامر عاشور حقق نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال حفله الغنائي في الكويت، حيث رفع شعار كامل العدد، إذ عبَّر عن سعادته عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلق: «كل الشكر لجمهور الكويت الكبير على الحفاوة والاستقبال، مكانش عندي شك أبدا أن افتتاح مهرجان الصيف هيفوق توقعاتي، وقد كان فعلا جمهور كبير وحافظين كل الأغاني.. وبشكر الشركة المنظمة».

أغنية «بحبك وخايف»

يذكر أن تامر عاشور طرح مؤخرا أغنية «بحبك وخايف»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ومن كلمات محمد الشافعي، وتكوين إسلام رفعت، الإنتاج الموسيقي صالح ياسر.

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تامر عاشور يطرح أغنية «بحبك وخايف» على يوتيوب (فيديو)

تامر عاشور يطرح البرومو الدعائي لأغنية بحبك وخايف (فيديو)
بقلم أحمد عبد الرحمن