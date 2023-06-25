جامعة المنصورة تتصدر الترتيب محليا بفوز 9 علماء بجوائز الدولة

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180، منذ قليل برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي تصدر علماء جامعة المنصورة الفائزين بالجوائز، إذ حصلت على 9 جوائز.

جامعة المنصورة تحصل على 9 جوائز

وأضاف أن جامعة المنصورة حصلت على المركز الأول ب9 جوائز، وجاءت جامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث في المرتبة الثانية بحصول كليهما على 7 جوائز، يليهم جامعة الزقازيق في المركز الثالث التي حصلت على 5 جوائز، وجامعة الأزهر بـ4 جوائز، ثم جامعة طنطا بـ3 جوائز.

وقدم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة التهنئة إلى علماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة، مؤكدا أن يوم إعلان جوائز الدولة هو يوم مهم ينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين في مصر.

تاريخ البحث العلمي المصري

وأضاف أنه بمثابة تكريم من الدولة وتقديرا منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة واقتصاد المعرفة، وهو يوم له معنى في تاريخ البحث العلمي المصري وشاهد عيان على الجمهورية الجديدة وتقديرها للعلم والعلماء.