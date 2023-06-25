محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير طريق «الجرايدة - بيلا - إبشان - الكراكات»

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأحد، أعمال الرصف والتوسعة الجاري تنفيذها بطريق «الجرايدة - بيلا - إبشان - الكراكات» الواقع بنطاق مركز بيلا، بطول 19 كيلو، وبتكلفة قدرها 130 مليون جنيه، ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع مديرية الطرق بكفر الشيخ، كونه يُمثل أهم المحاور المرورية الهامة التي تربط مدينة بيلا وقراها ببعضها البعض والمحافظات المجاورة.

المحافظ يستمع لشرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ المشروع

واستمع المحافظ، من جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، لشرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ المشروع، وتمت الإشارة إلى أنه جاري أعمال رصف طريق «الجرايدة - بيلا - إبشان -الكراكات» البالغ طوله 19 كيلو مترًا من قرية الكراكات مروراً بشارع بورسعيد بمدينة بيلا وصولًا لقرية الجرايدة مع تقاطع الطريق بطريق «بلقاس - الحامول».

التأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية

وشدّد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق بكفر الشيخ، وجهات العمل المختلفة، بسرعة البدء في أعمال الرصف والتطوير، ودخول الطريق الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد، مع متابعة الأعمال ميدانياً للوقوف على نسب التنفيذ، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.