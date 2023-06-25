إصابة 5 في حادث تصادم بالشيخ زايد

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي دائرة القسم.

انحراف السيارة النقل

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث رجال المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص، يقودها سائق 50 سنة، بسيارة نقل، وتبين انحراف السيارة النقل من أقصى اليمين إلى اليسار، ما أدى باصطدامه بالسيارة الميكروباص، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.