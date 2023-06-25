صحة الإسكندرية: تخصيص 173 مكانا للفحص الطبي ضمن حملة «100يوم صحة»

انطلقت الحملة القومية «100يوم صحة»، بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية داخل الإسكندرية التي ستستمر فعالياتها حتى 6 أكتوبر المقبل؛ لتقديم الخدمات الطبية بالمجان.

173 مكان للمبادرة

كشفت الدكتورة أميرة طهيو مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، تفاصيل أن هذه المبادرة سيتم تنفيذها في بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بالإضافة إلى وجود 140 فرقة ثابتة و25 فرقة متحركة و8 عيادات متنقلة بإجمالي 173 مكان.

تخصصات المبادرة

وأوضحت المديرية في بيان لها أن المبادرة تشمل خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة وتشمل التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم.

مبادرة 100 يوم صحة

كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج- فحص كبار السن، وفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، وتقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.