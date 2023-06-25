«غيَّرت كتير».. «DMC» تستعرض آراء المواطنين في القاهرة عن 30 يونيو

نشرت قناة «DMC»، فيديو في إطار احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، بعنوان: «30 يونيو غيَّرت حاجات كتير.. تعالوا نشوف رأي الناس في شوارع القاهرة عن ثورة 30 يونيو».

تشجيع الشباب على العمل

قال أحد الشباب إن ثورة 30 يونيو غيَّرت الكثير من الأشياء بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ اهتم بالكثير من المجالات والتي شجَّعت الشباب على العمل، وأضاف أحد الأشخاص أنه منذ 30 يونيو وحتى الآن أصبح هناك أمان، والشخص أصبح يسير في الشوارع بأمان، متمنيا استكمال إنشاء البنية التحتية مثل الكباري والطرق.

ولفت شخص آخر إلى أن أكبر إنجازات ثورة 30 يونيو تطوير الطرق، وأيد حديثه أحد الشباب بأن الكباري والطرق التي جرى إنشاؤها أصبحت تسهِّل على المواطنين الكثير من الوقت والجهد في المواصلات.

عمل المصالح الحكومية إلكترونيًا

وأشارت إحدى الفتيات إلى أن أكبر إنجازات ثورة 30 يونيو بأنها جعلت المصالح الحكومية تعمل بشكل إلكتروني في معظمها، وأصبحت تنتهي بـ «تكة زر»، وأشاد أحد الشباب بطريق تحيا مصر.