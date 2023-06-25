إنجازات 30 يونيو في «رياضة القليوبية».. إنشاء وتطوير مراكز شباب وملاعب خماسية

شهدت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية عددا من الإنجازات والمشروعات الخدمية لتطوير الأداء وتقديم خدمات مميزة للمواطنين، في إطار المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها المحافظة والدولة بأكملها عقب ثورة 30 يونيو، وعلى مدار السنوات الماضية.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المديرية نجحت في تنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن.

أبرز مشروعات الشباب والرياضة بالقليوبية

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية في تصريحات لـ«الوطن»، إن إدارة بنها للشباب والرياضة شهدت منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن إنشاء 6 مقرات إدارية وتطوير8 مراكز شباب وإنشاء 45 ملعبا خماسيا وقانونيا.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه في إدارة شباب طوخ، جرى إنشاء 4 مقرات وتطوير 12 مركز شباب وإنشاء 32 ملعبا خماسيا وقانونيا، وفي إدارة شباب كفر شكر جرى إنشاء 2 مبنى إداري وتطوير 8 مراكز شباب وإنشاء 17 ملعبا.

إنشاء وتطوير مراكز الشباب

وتابع أنه في إدارة شباب قليوب تم تطوير 3 مراكز شباب وإنشاء 20 ملعبا خماسيا وقانونيا، وفي إدارة شباب شبرا الخيمة تم إنشاء مبنى إداري واحد وتطوير 5 مراكز شباب وإنشاء 20 ملعبا خماسيا وقانونيا، وفي إدارة شباب شبين القناطر جرى إنشاء مبنى إداري واحد وتطوير 3 مراكز شباب وإنشاء 20 ملعبا خماسيا، بالإضافة لإنشاء 3 مقرات إدارية في «شباب القناطر الخيرية»، وتطوير 4 مراكز شباب وإنشاء 15 ملعبا خماسيا، كما تم إنشاء مبنى إداري واحد وإنشاء 20 ملعبا خماسيا وتطوير 5 مراكز شباب في إدارة شباب الخانكة.

30 يونيو طوق النجاة

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة إن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة طوق النجاة للشعب المصري، حيث انطلقت إنجازات الدولة في كافة الخدمات والأنشطة الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، وجرى التوسع والعمل المتواصل في كافة القطاعات والوصول لأعلى معدلات من الإنجاز تحقيقا لاستراتجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، في إطار رؤية الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.